لويد أوستن يبحث مع ولي العهد السعودي قضايا الأمن الإقليمي

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث إلى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وأكد له التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها وشعبها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان إن أوستن والأمير محمد بن سلمان بحثا الأمن الإقليمي لا سيما الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن و"الجهود الثنائية الجارية لتحسين دفاعات السعودية".

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