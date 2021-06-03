أمريكا تخصص جائزة بـ7 مليون دولار لمعلومات عن زعيم القاعدة فى المغرب

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان أصدرته الأربعاء، أن برنامجها "مكافأة للعدالة"، الذى يديره جهاز الأمن الدبلوماسى، "يقترح مكافأة يصل قدرها إلى 7 ملايين دولار مقابل معلومات تسمح بتحديد مكان وجود وهوية" العنابى.
والعنابى هو مواطن جزائرى معروف أيضا باسم يزيد مبارك، وبات زعيما جديدا لتنظيم "القاعدة فى المغرب الإسلامى" فى شهر نوفمبر 2020 بعد مقتل سلفه، عبد المالك دروكدال، فى يونيو من العام الماضى.
وبايع العنابى، بحسب البيان، زعيم تنظيم "القاعدة"، أيمن الظواهرى، نيابة عن "القاعدة فى المغرب العربى"، ومن المتوقع أن يلعب دورا فى الإدارة العالمية للتشكيلات الإرهابية كما فعل دروكدال.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت العنابى إرهابيا عالميا عام 2015، وتم وضعه على قائمة عقوبات الأمم المتحدة فى فبراير 2016.
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