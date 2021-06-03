نتائج مسابقة شبه طبي 2021 الجزائر بدون بكالوريا عبر موقع formation.sante.gov.dz

نتائج مسابقة شبه طبي 2021 الجزائر حيث يهتم كثير من الأشخاص في مختلف الولايات الجزائرية بالبحث عنها عبر الانترنت و يريدون معرفة اسماء الناجحين في هذه المسابقة التي كانت قد طرحتها وزارة الصحة في الجزائر على مستوى كافة الولايات لاختيار وظائف مساعد تمريض وعدد من الوظائف الاخري، ذلك من الاشخاص الحاصلين على الثانوية العامة وسوف نوضح لكم نتائج هذه المسابقة والذي سيتم إعلانها في الساعات القادمة.

نتائج شبه طبي 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان في الجزائر عن مسابقة شبه طبي وذلك في شهر نوفمبر وديسمبر المضي، حيث كان المطلوب اختيار عدد من الأشخاص في وظائف معينة، أبرزها وظيفة مساعد تمريض ومساعدين في عدد من المهن الطبية، وكان هناك اقبال علي التقديم لهذه المسابقة من الأشخاص الذين لم يحصلوا على البكالوريا حيث كان يتطلب فقط مؤهل ثانويه عامه في وظائف مساعدي التمريض ومساعدي جراح الأسنان ورعاية الأطفال وكان التقديم عبر رابط وزارة الصحة والسكان الجزائرية وقد تم عقد اختبارات لهؤلاء المتقدمين في شهر مارس الماضي.

رابط موقع نتائج شبه طبي 2021 بدون بكالوريا

قامت بعض المنصات الإلكترونية في الجزائر بنشر أسماء الذين فازوا في مسابقة شبه طبي 2021 وذلك في كل ولاية من ولايات الجزائر للأشخاص الذين تقدموا لهذه المسابقة من حاملي الثانوية العامة في الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الصحة وقد تم عقد اختبارات لهؤلاء المتقدمين وكانت في العلوم الطبية كما تم امتحانهم في الرياضيات، ويمكن الآن البحث عن نتائج الناجحين في هذه المسابقة عبر