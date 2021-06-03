تحديث بيانات بطاقة الهوية الإماراتية دو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

تحديث بيانات بطاقة الهوية الإماراتية يبحث الكثير من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عن معرفة الخطوات اللازمة لتحديث بيانات بطاقة الهوية دو، فلذلك كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات بإتاحة خدمة جديدة إلكترونية على الانترنت (اسمها بياناتك هويتك)، وذلك لسعي دولة الإمارات في تسهيل الخدمات على مواطنيهم ومنع التكدس والزحام للتماشي مع الإجراءات الاحترازية الخاصة فى ظل الظروف الراهنة، ووفر أيضا على المواطنين الذهاب إلى الأماكن التي يقوموا فيها بتحديث بياناتهم في بطاقة الهوية.

تحديث بيانات بطاقة الهوية الإماراتية

تتيح هذه الخدمة الإلكترونية تحديث بيانات مواطني دولة الإمارات من سن 18 عام إلى سن 60 عام، وهذه الخدمة بدأت في شهر ربيع الأول عام 1442، ومن خلال هذا الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية يمكن لجميع المواطنين الإماراتيين تحديث بيانات بطاقة الهوية بسهولة دون الذهاب للمقر أو لأي فرع من الفروع، وهذه هي خطوات تحديث بيانات بطاقة الهوية في الإمارات:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

ثم قم بالضغط على الانتقال إلى بيانات هويتك

أدخل كل البيانات المطلوبة وإكمال عملية تسجيل الدخول

قم باتباع التعليمات الظاهرة على الموقع حتى تنتهي جميع التحديثات.

أدفع الرسوم الخاصة بالبطاقة وانتظار وصول البطاقة الجديدة لأقرب بريد

اذهب الى مكتب البريد واستلام بطاقة الهوية الجديدة.

رسوم تحديث بيانات بطاقة الهوية الإماراتية

وهذه الخدمة الإلكترونية وفرت الكثير من الجهد المبذول على المواطنين الإماراتيين و ساعدت على التباعد الاجتماعي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، و تنقسم رسوم هذه الخدمة الى رسوم الخدمة الأساسية تساوي أربعين درهما، ورسوم إصدار بطاقة البيانات المحدثة تساوي مائة وخمسين درهم، وفي الأخير رسوم الخدمة العاجلة ويساوي أيضا مائة وخمسين درهم، فإجمالي سعر هذه الخدمات يساوي ثلاثمائة وأربعين درهم، وكانت هذه طريقة تحديث بيانات بطاقة الهوية الإماراتية بالتفصيل.