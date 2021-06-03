كورونا يتوحش فى البرازيل.. أكثر من 95 ألف إصابة.. و507 وفيات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أفادت وزارة الصحة، بارتفاع إجمالى الإصابات بمرض "كوفيد 19"، إلى 16 مليونًا و720 ألفًا و81 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 467 ألفًا و706 حالات.
وكانت البرازيل قد سجلت فى الحصيلة السابقة، 78 ألفا و296 إصابة، وألفين و408 حالات وفاة، ما يشير إلى ارتفاع كبير فى عدد مصابى وضحايا الجائحة.
وتأتى البرازيل فى المركز الثالث عالميا من حيث الإصابات بعد أمريكا والهند، كما سجلت ثانى أعلى حصيلة وفيات فى العالم بعد الولايات المتحدة.
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