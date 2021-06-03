المكسيك.. 3269 إصابة بـ كورونا .. و306 وفيات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أفادت بينات وزارة الصحة المكسيكية بأن حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" فى البلاد ارتفعت إلى مليونين و423 ألفًا و928 حالة، فيما وصل إحمالى الوفيات إلى 228 ألفًا و146.

وترجح الحكومة المكسيكية أن تكون الأعداد الفعلية للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة فى البيانات الرسمية.

وتأتى المكسيك فى المركز الـ 15 على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس التاجى، إلا أنها تحتل المركز الرابع فى حصيلة ضحايا الجائحة.