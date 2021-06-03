بعد 29 يوما .. ترامب يغلق مدونته الإلكترونية على الإنترنت

جدة - نرمين السيد - وأضافت الصحيفة، فى تقرير لها، نشرته على موقعها الإلكترونى، أن ترامب أمر فريقه بإغلاق المدونة التى تم إنشائها منذ 29 يومًا فقط، بصورة نهائية، بسبب قلة قرائها واحتمالية أن تكون ذات تأثير سلبى على منصة التواصل الاجتماعى التى يخطط لإطلاقها هذا العام.

ولفتت الصحيفة إلى أنه فى آخر يوم للمدونة على الإنترنت، تم مشاركتها 1500 مرة على موقعى "تويتر" و"فيسبوك"، وهو ما يعتبر رقمًا ضئيلًا للغاية مقارنة بتغريدات ترامب على "تويتر" والتى كانت تحصد ملايين المشاركات والتعليقات قبل وخلال رئاسته.

جدير بالذكر، أن ترامب أنشأ مدونته بعد حظر حساباته الرسمية على منصتى "فيسبوك" و"تويتر" عقب أحداث اقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضى.