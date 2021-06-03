إطلاق نار فى ولاية ديلاوير الأمريكية.. وإصابة 3 شرطيين

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام أمريكية، إن مجهولا أطلق النار على رجال الشرطة الذين وصلوا إلى أحد المواقع فى ولاية ديلاوير بعد تلقيهم طلب استغاثة.
وهرع عناصر الشرطة الأمريكية، فى الولاية إلى الموقع وحاصروا الشقة التى اختبأ بها مطلق النار.
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