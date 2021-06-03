عاجل.. تجدد اشتعال النيران فى مصفاة جنوبى طهران

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "العربية" عن وسائل إعلام محلية إيرانية أن "حريق مصفاة طهران مستمر ولم تفلح الجهود فى إخماده". وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن اندلاع حريق ضخم إثر انفجار فى خطوط للغاز السائل بمصفاة تندكويان جنوبى العاصمة طهران، ونفت أى شبهة لوجود عمل تخريبى وراء الحادث الذى لم يسفر عن سقوط ضحايا.

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