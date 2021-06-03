مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بقيادة متطرف يهودي

اقتحم مستوطنون إسرائيليون يتقدمهم المتطرف “ايهودا غليك”، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، اليوم الخميس.
وقالت تقارير فلسطينية، إن عشرات المستوطنين برفقة المتطرف غليك اقتحموا محيط المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.
ونقلا عن مصادر محلية، أجرى مستوطنون مقابلات صحفية في باحات الأقصى خلال عملية الاقتحام، في انتهاك صارخ لحرمة الأقصى، واستفزاز لمشاعر المسلمين.
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