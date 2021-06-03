رئيس وزراء إسبانيا فى طرابلس لبحث إعادة فتح السفارة وملفات الهجرة

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الليبية، من المقرر أن يجرى رئيس الوزراء الإسبانى محادثات مع محمد يونس المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى لبحث عدد من الملفات المشتركة، وبحث الدعم الإسبانى إلى طرابلس.
كما سيعقد بيدرو سانشيز، محادثات مع نظيره الليبى عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة الوطنية، لبحث كيفية اخراج المرتزقة من ليبيا، والاستثمارات الإسبانية فى ليبيا، ومراقبة وقف إطلاق النار فى الأراضى الليبية.
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