ألمانيا: القضايا الحيوية فى محادثات فيينا مع إيران لم تحل بعد

جدة - نرمين السيد - وحسب قناة "العربية"، كشفت وزارة الخارجية الألمانية، أن القضايا الحيوية فى محادثات فيينا مع إيران لم يتم حلها بعد. وكان مسؤول بالاتحاد الأوروبى، إنريكى مورا، قد أعلن فى وقت سابق، إنه يتوقع التوصل لاتفاق مع إيران خلال الجولة المقبلة من المفاوضات فى فيينا الأسبوع المقبل.

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