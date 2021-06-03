بايدن: لا نستبعد اتخاذ تدابير انتقامية ضد موسكو

جدة - نرمين السيد - ولفت البيت الأبيض إلى أن جو بايدن سيثير المخاوف الأمريكية فى قمة الزعيمين المقررة فى 16 يونيو، وكذلك خلال الاجتماعات المقررة قبل ذلك بقليل مع حلفاء الولايات المتحدة فى مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسى والاتحاد الأوروبي.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكى، خلال مؤتمر صحفى يومى "نتوقع أن تكون تلك المخاوف موضوع نقاش طوال رحلة الرئيس".

وكانت "جى بى إس" قد أبلغت الحكومة الأمريكية بأنّها تعرّضت لهجوم معلوماتى أمنى منظم يؤثر على العديد من الخوادم التى يعتمد عليها نظامها المعلوماتى، تعتقد أن منشأه روسيا، ما أجبر بعض مصانعها على وقف إنتاجها.

