احتجاجات واسعة فى البرازيل ضد طريقة تعامل بولسونارو مع كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أعرب المحتجون فى البرازيل عن غضبهم من طريقة تعامل بولسونارو مع الجائحة، التى سبق وأن قلل من خطورتها مرارا فى بدايتها.

وألقى الرئيس البرازيلى كلمة مقتضبة قال خلالها، إن بإمكان كل مواطن فى بلاده أن يحصل على اللقاح المضاد لـ "كوفيد 19" حال رغب ذلك.

يشار إلى أن وزارة الصحة البرازيلية أعلنت الربعاء تسجيل تسجيل 95 ألفًا و601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وألفين و507 حالات وفاة، خلال يوم.

وتأتى البرازيل فى المركز الثالث عالميا من حيث الإصابات بعد أمريكا والهند، كما سجلت ثانى أعلى حصيلة وفيات فى العالم بعد الولايات المتحدة.