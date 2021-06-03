إندونيسيا تلغي رحلات الحج لمواطنيها هذا العام بسبب كورونا

قال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، اليوم الخميس، إن جاكرتا ألغت رحلات الحج لمواطنيها للعام الثاني على التوالي هذا العام بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

وقال الوزير ياقوت خليل قوماس في إفادة صحفية إن السعودية لم تفتح رحلات الحج.

وكانت السعودية قد أعلنت الشهر الماضي أن تنظيم الحج هذا العام يخضع لشروط خاصة للوقاية من فيروس كورونا.

وسمحت السعودية العام الماضي لعدد محدود من المواطنين والمقيمين بالمملكة بأداء مناسك الحج.