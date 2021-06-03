وكالة: الرئيس السوري بشار الأسد يحصل على لقاح "سبوتنيك في"

كشفت وكالة أنباء روسية، اليوم الخميس، أن الرئيس السوري بشار الأسد تلقى لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن السفير السوري لدى موسكو قوله إن سوريا تسلمت الشحنة الأولى من لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

وقال السفير السوري في موسكو، رياض حداد، إنه تم تطعيم الرئيس السوري بشار الأسد باللقاح الروسي.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى حول هذا الأمر، كما لم تذكر التقارير ما إذا كانت زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، قد تلقت اللقاح الروسي أو أي لقاح آخر ضد كوفيد-19.

يشار إلى أنه في أواخر مارس الماضي، أعلنت الرئاسة السورية عن تعافي بشار الأسد وزوجته من فيروس كورونا وعودتهما لمزاولة عملهما بشكل طبيعي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" آنذاك أنه "بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19 وظهور القيم السلبية لمسحة البي.سي.آر التي تم إجراؤها لهما.. الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يعودان بدءا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي".

وكانت الرئاسة السورية، قد أعلنت إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت نتيجة مسحة الفيروس إيجابية للرئيس وزوجته، بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.