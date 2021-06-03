فيتنام: السلالة الجديدة المكتشفة من كورونا أكثر شراسة

جدة - نرمين السيد - وكانت فيتنام قد أبلغت عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت فى أراضيها، إلا أنّ منظمة الصحة العالمية شككت بذلك.

وأشارت المنظمة فى تقريرها اليوم بأن حالات الإصابة بالفطر الأسود أيضاً ليست مخيفة، معتبرةً أنها نادرة الحدوث وتصيب الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة.