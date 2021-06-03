اختطاف 136 تلميذا فى منطقة تجينا بـ نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وقال نائب حاكم ولاية النيجر أحمد محمد كيتسو للصحفيين، إن عدد الأطفال المفقودين فى الهجوم تم تحديده. وأضاف:"يمكننا الآن تأكيد اختطاف 136 تلميذاً فى المجمل". ولفت كيتسو إلى أن السلطات لن تدفع أى فدية بأى شكل من الأشكال.
وتقول السلطات إن عصابات إجرامية، تنفذ عمليات خطف من أجل الحصول على فدية، قامت بسلسلة من المداهمات على مدارس وجامعات فى شمال نيجيريا فى الأشهر القليلة الماضية وخطفت خلالها أكثر من 800 طالب منذ ديسمبر.
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