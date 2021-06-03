عاجل.. مصرع شخص فى انفجار منجم ذهب بـ روسيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "تاس" الروسية، عن مصدر فى خدمة الطوارئ المحلية قوله، إنه "وقع بالمنجم انفجار تلقائى لمواد متفجرة، ما أدى إلى مقتل شخص".
وأضاف المصدر أن 8 أشخاص كانوا داخل المنجم لحظة الانفجار، وتمكن 7 منهم من مغادرة موقع الحادث بأنفسهم.
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