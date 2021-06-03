نيجريا تشهد خطف 136 تلميذا.. والسلطات ترفض دفع فدية

أكدت السلطات النيجيرية، الأربعاء، أن مسلحين خطفوا 136 تلميذا من مدرسة مطلع الأسبوع الجاري.

وكانت حكومة ولاية النيجر قد أفادت أولا بوقوع الهجوم على المدرسة في بلدة تيجينا الاثنين، لكنها لم تذكر عدد التلاميذ المخطوفين.

وتزرع عصابات مسلحة يطلق عليها محليا اسم "قطاع الطرق" الرعب في أوساط سكان شمال غرب نيجيريا ووسطها، حيث تنفّذ عمليات نهب للقرى، وسرقة للماشية وخطف مقابل فدية.

وخطف أكثر من 700 تلميذ وطفل على أيدي عصابات بهدف الحصول على فدية، منذ ديسمبر، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وكتبت حكومة ولاية النيجر في تغريدة ليل الأربعاء الخميس أنها "تؤكد أن عدد التلاميذ الذين خطفهم أفراد عصابات في مدرسة صالح تانكو الإسلامية، في تيجينا يبلغ 136".

وقال نائب حاكم الولاية الحاج أحمد محمد كيتسو إن وكالات أمنية "تبذل كل ما بوسعها لكنها لا تتمتع بالقدرات اللوجستية الكافية".

وأفرج المهاجمون عن 11 تلميذا هم "صغار جدا ولم يتمكنوا من السير" مسافة بعيدة، حسبما أعلنت السلطات في وقت سابق.

وذكرت حكومة ولاية النيجر أنها لا تدفع فديات، مؤكدة على لسان نائب الحاكم "نحاول التفاوض لمعرفة كيف يمكننا إعادتهم بسلام".