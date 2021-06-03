نتنياهو: على أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين معارضة الائتلاف الحكومى الجديد

جدة - نرمين السيد - طالب رئيس الوزراء الإسرائيلى المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين أن يعارضوا الائتلاف الحكومى الجديد، واصفا إياه بـ "حكومة اليساريين الخطرة".





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