طرق الاستعلام عن القضايا الجزائية في الامارات

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عمر شويل - جدة يعتبر النظام القضائي في الإمارات العربية المتحدة من الأنظمة العادلة والنزيهة حيث يرفع شعار المتهم برئ حتي تثبت إدانته، ومن القضايا الهامة، القضايا الجزائية التي تضم العديد من القواعد التي توضح منهجية وإجراءات التحقيق الجنائي ومحاكمة المتهمين ومن ثم إصدار الحكم بالإضافة إلي شروط استئناف الحكم في المحاكم العليا وتنفيذ الحكم، ووفرت دارة القضاء في الإمارات عدة طرق للاستعلام عن القضايا الجزائية بشكل إلكتروني حيث يمكن الاستعلام عنها بالرقم الجزائي أو من خلال بلاغ الشرطة وكذلك وفرت طريقة للاستعلام عن القضايا باستخدام الرقم الموحد.

وفي السطور التالية نتعرف علي الاستعلام عن القضايا الجزائية في الأمارات وطريقة الاستعلام عنها باستخدام الرقم الجزائي، بالإضافة إلي طريقة الاستعلام عن القضايا الجزائية ببلاغ الشرطة أو من خلال استخدام الرقم الموحد ورابط الاستعلام عن القضايا الجزائية وغيرها من المعلومات المتعلقة.

الاستعلام عن القضايا الجزائية في الإمارات

توفر دائرة القضاء في الإمارات العربية المتحدة، خدمة الاستعلام عن القضايا الجزائية وهي خدمة إلكترونية يمكن للمستفدين من خلالها الاستفسار والاستعلام عن جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقضايا الجزائرية المرفوعة ضدهم في المحاكم، كما تتيح التتبع لحالة القضايا والإجراءات الجزائية الخاصة بالقضية والتحقيق فيها مثل محاكمة المتهم، والتفاصيل الخاصة بإصدار الحكم في القضية الجزائية، حيث يمكن الاستعلام عنها بشكل إلكتروني بأكثر من طريقة من خلال إدخال الرقم الجزائي الخاص بالقضية المرغوب الاستعلام عنها أو من خلال رقم بلاغ الشرطة.

الاستعلام عن القضايا الجزائية في الإمارات بالرقم الجزائي

تتيح دائرة القضاء في الإمارات العربية، خدمة الاستعلام عن القضايا الجزائية بشكل إلكتروني باستخدام الرقم الجزائي للقضية، حيث يمكن الاستعلام بالدخول علي الرابط الخاص بالاستعلام وإتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة علي الرابط المخصص للاستعلام عن القضايا الجزائية.

كتابة رقم القضية الجزائية في المكان المخصص ومن ثم يتم تحديد السنة الخاصة بالقضية في الحقل المعد.

تحديد نوع القضية المرغوب الاستعلام عنها وفي هذا الحالة يتم اختيار القضية الجزائية.

تحديد النيابة أو الوحدة التنظيمية ومن ثم يتم الضغط علي أيقونة البحث لتظهر نتيجة الاستعلام بكافة التفاصيل.

الاستعلام عن حالة القضايا الجزائية عن طريق بلاغ الشرطة

يمكن الاستعلام عن حالة القضية الجزائية المرفوعة بشكل إلكتروني من خلال بلاغ الشرطة الإماراتية عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول بشكل مباشرة علي رابط الاستعلام عن القضايا الجزائية الإلكتروني.

الذهاب إلي خيار الاستعلام عن طريق بلاغ الشرطة ومن ثم يتم إدخال رقم بلاغ الشرطة في المكان المخصص.

تحديد سنة ورود بلاغ الشرطة ومنها يتم يتحديد مركز الشرطة والضغط علي أيقونة البحث.

بعد الضغط علي أيقونة البحث تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن حالة القضية الجزائية.

خطوات الاستعلام عن البلاغات الجزائية من خلال الرقم الموحد

وفرت دائرة القضاء في الإمارات العربية إمكانية الاستعلام عن البلاغات الجزائية أو القضية الجزئية بشكل إلكتروني باستخدام الرقم الموحد من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلي الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء الإماراتية ومن ثم الضغط علي خدمات الاستعلام.

الضغط علي خيار الاستفسار عن وجود بلاغ جزئي ضدك ومنها يتم كتابة الرقم الموحد في المكان المخصص له.

إدخال رمز التحقق المرئي الموجود في الصورة علي الشاشة والضغط علي أيقونة بحث.

تظهر علي الشاشة جميع التفاصيل الخاصة بالاستعلام بوجود بلاغ جزائي من عدمه.

رابط الاستعلام عن القضايا الجزائية في الإمارات

أتاحت دائرة القضاء في الإمارات، رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن القضايا الجزائية، حيث يتم الدخول عليه ومن ثم إدخال البيانات المطلوبة اللازمة للاستعلام عن القضية الجزائية وإتباع الخطوات لتظهر نتيجة الاستعلام بكل سهولة وبشكل إلكتروني.