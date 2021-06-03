البحرين تصنع "سبوتنيك في" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الخميس، إن الصندوقين السياديين لروسيا والبحرين وقعا اتفاقا مبدئيا لتصنيع وتوزيع لقاح "سبوتنيك في" في مملكة البحرين.

وأشار الصندوق إلى أنه سيتم تصنيع اللقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكوفيد-19 ليصار إلى توزيعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

غير أنه لم يقدم معلومات بخصوص قدرة منشأة التصنيع المخطط لها بموجب الاتفاق الذي يضم كذلك بينوفارم جروب، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار الروسية سيستيما، وفقا لرويترز.

يشار إلى أن البحرين وافقت يوم 11 مايو الماضي على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك لايت"، الجديد ذو الجرعة الواحدة، الذي ينتجه مركز "غاماليا" الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة بالاتحاد الروسي ضد فيروس كورونا.

ويستخدم اللقاح "سبوتنك لايت" الجرعة الأولى فقط من تطعيم "سبوتنيك في" المصرح به سابقا، وأثبتت الدراسة المقدمة للهيئة أنه يعطي فعالية عالية، وأثبت فعاليته ضد جميع سلالات فيروس كورونا الجديدة كما أوضح مركز "غاماليا" خلال الاختبارات المعملية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وبإجازة الاستخدام الطارئ للتطعيم الروسي تكون البحرين قد أقرت سادس استخدام طارئ للتطعيم في البحرين بعد لقاحات "سينوفارم" الصيني ولقاح "فايزر-بيونتيك"، و"أسترازينيكا" البريطاني، و"جونسون آند جونسون"، بالإضافة إلى لقاح "سبوتنك في" الروسي.