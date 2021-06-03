جوتيريش يناشد المجتمع الدولى لتوفير التمويل للمحكمة الخاصة بلبنان

وأكد جوتيريش أن "استمرار الدعم المالى من قبل المجتمع الدولى أمر بالغ الأهمية لضمان العدالة للضحايا فى لبنان".
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قد أعلنت إنها قد تضطر إلى الإغلاق فى يوليو المقبل بسبب أزمة تمويل.
جاء ذلك بعد أن وجّه فريق من المحامين نداء لمجلس الأمن، للمطالبة بتوفير ما يكفى من الأموال لاستمرار عمل المحكمة الخاصة بلبنان.
ورفع الممثلون القانونيون للمتضررين لدى المحكمة الخاصة بلبنان فى قضية عياش (STL-18-10) أو القضايا المتلازمة، كتابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وإلى أعضاء مجلس الأمن وسفراء الدول المانحة، وذلك بمثابة "نداء طارىء من المتضررين لمطالبتهم بذل الجهود اللازمة لتوفير ما يكفى من الأموال لاستمرار عمل المحكمة، بما يتوافق مع واجب المجتمع الدولى وضع حد للإفلات من العدالة وتحقيق العدالة للمتضررين".
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