عاجل.. انفجار بخط أنابيب فى الأهواز جنوب غربى إيران

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الشركة الوطنية للمناطق الغنية بالنفط فى جنوب إيران، إن "حريق اندلع فى خط أنابيب النفط فى قرية برومى فى منطقة الغيزانية بالأهواز"، الأمر الذى أسفر عن تسرب نفطى. وأضاف المتحدث، أنه إنه تم احتواء الحادث.

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