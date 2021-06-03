النائب الاردني اسامة العجارمة يعلن استقالته من مجلس النواب

دوت الخليج :- أعلن النائب اسامة العجارمة عن تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب التاسع عشر. وقال العجارمة في منشور له على فيسبوك : أعلن لكم عن تقديم استقالتي من عضوية مجلس النواب التاسع عشر لاسباب عديدة.

واضاف: أنا عن نفسي وبالنيابة عن كل من يمثلهم هذا التوجه وهذا السبب اتقدم لرئاسة مجلس النواب وبكل ما في النفس من عزة باستقالتي هذه والتي لا عودة عنها.





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