أخبار اليمن : خروقات متواصلة لقوى العدوان في الحديدة

خروقات متواصلة لقوى العدوان في الحديدة
واصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي خرق اتفاق الحديدة، وأصيب خمسة مواطنين بقصف مدفعي على صعدة، وشن الطيران 17 غارة على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 138 خرقاً من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وإلقاء خمس قذائف من على طائرة مسيرة في الفازة والجبلية والدريهمي.
وأكد المصدر إصابة خمسة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على منطقتي آل الشيخ والرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 14 غارة على مديرية صرواح ، وغارة على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، كما شن غارتين على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.
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