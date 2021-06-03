أخبار اليمن : الأمم المتحدة: كورونا أغرق 100 مليون عامل إضافي في الفقر

الأمم المتحدة: كورونا أغرق 100 مليون عامل إضافي في الفقرأعلنت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أمس ، أن جائحة كورونا أغرقت 100 مليون عامل إضافي في الفقر، بسبب التراجع الكبير في ساعات العمل وغياب فرص العمل الجيدة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد حذرت المنظمة الدولية، في تقريرها السنوي، من أن الأزمة "ستطول إذ إن العمالة لن تستعيد مستويات ما قبل الجائحة إلا في عام 2023".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الدول الغنية تحصل على اللقاح أسرع 30 مرة من الدول الفقيرة.

وتأتي تحذيرات غوتيريش في وقت تواجه فيه منظمة العمل الدولية تغييرا واسعا محتملا، بهدف منع أي جوائح مستقبلية، وذلك في أعقاب استجابة العالم البطيئة لجائحة كورونا.

ويشار إلى أن وزراء صحة دول أعضاء منظمة الصحة العالمية وافقوا على دراسة توصيات بتطبيق إصلاحات طموحة أعدها خبراء مستقلون لتعزيز قدرات كل من المنظمة والدول، لاحتواء المسببات الجديدة للأمراض.

