عبدالله بن زايد يترأس اجتماع "العليا لمواجهة غسل الأموال"

ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الخميس، الاجتماع الثامن للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
واطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الخطط المستقبلية لتحقيق المطلوب على أكمل وجه.
وخلال الاجتماع استعرض أعضاء اللجنة التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية، وأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها منذ اجتماع اللجنة العليا السابق.
وشهد الاجتماع أيضا مناقشة الأولويات الواجب تنفيذها في الفترة المقبلة من قبل كل جهة معنية، لتلبية جميع المتطلبات، والتوصيات المقدمة من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
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