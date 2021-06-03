عاجل.. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وحدد المركز الزلزال العنيف على عمق 31 كيلومتر وعلى بعد نحو 127 كيلومتر جنوب غرب مدينة تيرناتي. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار بالغة.

وغالبا ما تشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على "حزام النار" فى المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.