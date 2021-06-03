سفينة تصطدم برافعة في ميناء تايواني

اصطدمت سفينة شحن كبيرة برافعة علوية طويلة في ميناء تايواني اليوم الخميس، ما أدى إلى اصطدامها برافعة أخرى ثم سقوطها على حاويات للشحن.
وكانت السفينة التي تبلغ حمولتها 86 ألف طن، المملوكة لشركة "أورينت أوفرسيز انترناشونال"، وهي شركة شحن في هونغ كونغ، تستعد للرسو في مرفأ كاوهسيونغ جنوب تايوان عندما اصطدمت بالرافعة، حسبما قالت الشركة التي تدير المرفأ.
سقطت الرافعة ببطء في البداية، ثم سرعان ما اصطدمت برافعة مجاورة قبل أن تسقط على حاويات الشحن على الأرض.
تم نقل عامل في المرفأ إلى المستشفى لإصابته بجرح في ذراعه.
وقال بيان صادر عن شركة الموانئ الدولية التايوانية التي تديرها الدولة إن موقع الحادث قد أغلق.
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