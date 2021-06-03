بدء تفعيل أكاديميات الدعم الافتراضي لطلاب الصف الثاني عشر، قامت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بتفعيل أكاديميات الدعم الافتراضي بدءا من الأسبوع الجاري، لتكون بمثابة درس خصوصي يعمل على تحسين المستوى التعليمي لهم، وتنمية القدرات في بعض المواد مثل: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، وذلك بالاستعانة بمنصة تيمز، ويمكن الاشتراك في هذه الأكاديميات عن طريق المدرسة التابع لها الطالب، وبناء على نتيجة الطلاب في الأكاديمية ينتقل الطلاب إلى المرحلة الجامعية.

مبادرة الأكاديميات الافتراضية لطلاب الصف الثاني عشر

تسعى مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على الاهتمام بالطلاب في جميع المراحل التعليمية، ولكنها تضع طلاب المرحلة الثانوية في مقدمة هؤلاء الطلاب، لما لها من أهمية بالغة في مستقبل الطلاب، حيث يتم بعدها الانتقال إلى المرحلة الجامعية، لذا قامت المؤسسة بتفعيل هذه الأكاديميات للعام الثاني على التوالي لدعم طلاب الصف الثاني عشر وتحسين أدائهم التعليمي في مواد عدة بالاستعانة بفريق هائل من المعلمين والمعلمات لكل مادة من المواد الأكاديمية على درجة عالية من الكفاءة، وذلك لأداء مهمة دعم هؤلاء الطلاب ورفع التقارير إلى الجهات المختصة لدراسة مدى تأثير المبادرة على الطلاب وتطويرها لتحقيق النتائج التي تتطلع إليها المؤسسة.

مواعيد الحصص الدراسية في الأكاديميات الافتراضية

أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم أنه بإمكان جميع الطلاب التسجيل في الأكاديميات الافتراضية عن طريق المدرسة التي ينتمي لها الطالب، وأضافت أنها قامت باعتماد جدول زمني للفصل الدراسي الثالث من هذا العام في الأكاديميات الافتراضية والتي تستمر لمدة أسبوع على أن تبدأ الدراسة من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة 8:30 مساءاً، و تخصيص ساعة لكل مادة من المواد، ويذكر أن هذه المبادرة تعزز جودة المخرجات التربوية لدى مدارس دولة الإمارات، حتى تتمكن من المنافسة مع المدارس حول العالم.