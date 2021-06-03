تأخير سداد الرسوم في المدارس الخاصة لا يمنع أداء الطالب للامتحان، قامت المدارس الخاصة بالإمارات بالسماح للطلاب الذين لم يقوموا بسداد رسوم المدرسة للعام الدراسي الجديد بأداء امتحانات هذا العام، ولكن لن يتم منح شهادات الانتقال إلى الصف التالي دون سداد الرسوم، وذلك لأنه من المفترض سداد آخر قسط نهاية مارس الماضي، ولاحظت المدرسة تراكم الرسوم على أولياء الأمور منذ الفصل الدراسي الثالث وذلك لعدم سدادها في الوقت المحدد لها على الرغم من تطبيق خصومات تتراوح ما بين 10 إلى 15٪ مراعاة للظروف التي يمر بها بعض الأفراد بعد جائحة الوباء.

المدارس الخاصة تطالب بسداد الرسوم الدراسية

قامت المدارس الخاصة بالتواصل مع أولياء الأمور الذين لم يقوموا بسداد رسوم المدرسة للعام الدراسي الجاري عن طريق إرسال رسائل نصية تحثهم على سداد الرسوم قبل انتهاء العام الدراسي، وذلك حتى لا يتم منع أبنائهم من الحصول على شهادات النقل، حيث أكد المسؤولون عن المدارس الخاصة أن إدارات المدارس تواصلت مع أولياء الأمور منذ بداية الفصل الدراسي الثالث للمطالبة بسداد الرسوم قبل الامتحانات، وأضافوا أن المدارس لن تحرم أحد من دخول الاختبارات التي ستجرى الأسبوع المقبل.

المدارس الخاصة تراعي الحالات الإنسانية

أكد مديري المدارس الخاصة أنهم على استعداد تام لدراسة الحالات الإنسانية التي لا يمكنها سداد الرسوم، ومساعدة هؤلاء الأفراد على سداد الرسوم بالطريقة التي تناسبهم، ومن هؤلاء الأفراد: الذين فقدوا عملهم، أو من تعرضوا للإصابة بالوباء، مما أثر على وضعهم المالي، حيث تسعى المدرسة إلى عدم تأثر عملية تعليم الطالب بسداد الرسوم على اعتبار أنه أمر خاص بين المدرسة وولي الأمر، ومن الجدير بالذكر أن تأخر سداد الرسوم يؤثر على تنفيذ برامج المدرسة وخططها التعليمية.