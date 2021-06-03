نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء العام الدراسي الجديد في الإمارات 2022 في المقال التالي
موعد بدء العام الدراسي الجديد في الإمارات 2022 قامت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بوضع خطة كاملة تشمل طرق التعليم للعام الدراسي، وقد راعت المؤسسة ظروف جائحة كورونا الذي انتشر في جميع البلاد على أن تعلن المؤسسة عن خطتها وطريقة تنفيذها مع اقتراب نهاية إجازة الصيف بعد التنسيق مع الجهات المختصة، حيث تضع المؤسسة صحة وسلامة الطلاب والطالبات في المقام الأول، ومستقبلهم أيضاً عن طريق توفير أفضل الطرق للتعليم والتعلم سواء مباشر أو عن بعد.
موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022
وفقاً التقويم المدرسي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للتنمية، ينطلق العام الدراسي الجديد 2021- 2022 يوم 29 أغسطس القادم، حيث تبلغ مدة التدريس في هذا العام 186 يوم، وقالت المؤسسة أنها ستعلن عن الهيكل التنظيمي للعام الجديد في يوليو المقبل، وذلك بعد انتهاء الفصل الدراسي الحالي
حيث أن تركيز المؤسسة في هذه الفترة يدور حول امتحانات نهاية العام الدراسي وإنجاز المقررات الدراسية وتصحيح ورصد الدرجات ثم إعلان النتائج، ويذكر أن المؤسسة قد عرضت بعض أدوارها خلال جلسة صحفية، وتتضمن هذه المهام: تحسين جودة المدارس الحكومية وبرامج رعاية الطلاب، تحسين مخرجات التعليم، توفير بيئة تعليمية تحفز على الابتكار والتحفيز، إعداد وتطوير المناهج، ضمان الجودة والرقابة على المدارس.
آلية الدراسة خلال العام الدراسي الجديد 2022
أوشك العام الدراسي الحالي على الانتهاء، وبعدها يبدأ الطلاب والطالبات إجازة الصيف، والتي بعدها تتحدد آلية الدراسة خلال العام الدراسي الجديد سواء واقعي أم افتراضي أم هجين، وذلك وفقاً للحالة العامة لفيروس كورونا، وأكدت المؤسسة على ضرورة اتباع التوجيهات والإرشادات التي وضعتها وزارة الصحة للوقاية من الوباء حتى نتمكن من القضاء عليه والعودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت.
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