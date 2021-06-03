التعليم توفر فحص PCR مجاناً لطلاب الصف الثاني عشر وذويهم، أكدت وزارة التربية والتعليم انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثالث لطلاب الصف الثاني عشر خلال شهر يونيو الجاري على أن يتم عقدها في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق مناهج الوزارة، وذلك بعد تخطيط ودراسة مسبقة للوضع الحالي، وتوفير كافة الاحتياطات والإجراءات التي تضمن السلامة والأمان للطلاب والمراقبين مع تطبيق بروتوكول الاختبارات التي أقرته الوزارة، وأكدت على ضرورة عمل فحص PCR قبل الدخول إلى قاعة الاختبارات.

فحص PCR مجاني لطلاب الصف الثاني عشر

وضعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول اختبارات الفصل الدراسي الثالث لطلاب الصف الثاني عشر، والذي يتضمن عدة شروط، أهمها: تقديم شهادة PCR قبل دخول الاختبار على ألا تزيد عن 4 أيام قبل الدخول إلى المدرسة، طباعة نتيجة الفحص السلبية عبر برنامج الحصن وتسليمها إلى مشرف عملية الدخول.

وأكدت الوزارة أن الفحص مجاناً لطلاب الصف الثاني عشر، والطلاب من أصحاب الهمم، الكوادر الإدارية والتعليمية، عناصر تنظيم الاختبارات، وعمال النظافة، و الحراس، وكذلك أولياء الأمور، وقالت وزراة التربية والتعليم أنها منحت جميع الطلاب اهتماما كبيراً خلال وضع بروتوكول الاختبارات خاصة الطلاب أصحاب الهمم عن طريق وضع إجراءات محددة تسهل أداء الاختبارات في جو آمن هادئ، كما تم صياغة البروتوكول بدقة لتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان.

اختبارات تجريبية للصف الثاني عشر

كانت مؤسسة الإمارات للتعليم قد استعدت من قبل لاختبارات الفصل الدراسي الثالث عن طريق عقد اختبارات تجريبية لدراسة فاعلية الأنظمة في الإختبارات عن بعد، والتعرف على المشكلات التي قد تواجه الطلاب والتغلب عليها، وذلك في الفترة من 22 إلى 27 من الشهر الماضي لطلاب المدارس الخاصة والحكومية التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم.