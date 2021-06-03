جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، خلال تدشين، "مبادرة الرياض" التى تهدف لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد، إن "الفساد عمل غير أخلاقى وجريمة خطيرة عابرة للحدود".





وأضاف جوتيريش، نثمن دور السعودية فى تأسيس شبكة عالمية لمكافحة الفساد خلال قمة العشرين، مؤكدا على أن تأسيس هذه الشبكة هو أمر مهم للغاية. وتابع بأن شبكة عالمية لمكافحة الفساد ستوفر أموالا مهمة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث ستوفر3 خيارات لتحقيق الهدف، مضيفا أن شبكة مكافحة الفساد ستعمل أيضا على مكافحة الإرهاب عبر الحدود، ونجاحها يعتمد على الحوار بين الشركاء الدوليين. يشار إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، كانت قد أعلنت اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية تشارك بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، فى تدشين مبادرة الرياض الرامية لتأسيس شبكة عالمية لمكافحة الفساد، وذلك فى مقر الأمم المتحدة فى فيينا.

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