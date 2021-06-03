المحكمة الخاصة بلبنان تلغى محاكمة جديدة لقاتل الحريرى بسبب التمويل

جدة - نرمين السيد - وأدانت المحكمة العام الماضى سليم جميل عياش، العضو السابق فى جماعة حزب الله اللبنانية، غيابيا فى التفجير الذى أسفر عن مقتل الحريرى و21 آخرين، فى حكم يجرى استئنافه.
وكان من المقرر أن تبدأ قضية ثانية فى 16 يونيو لمحاكمة عياش، بتهمة اغتيال أخرى وشن هجمات أخرى على سياسيين لبنانيين آخرين فى 2004-2005، لكن القضاة كتبوا، فى قرار نُشر اليوم الخميس على الموقع الإلكترونى للمحكمة، أنهم ألغوا القضية "معتبرين أنه لا طائل من بدء محاكمة فى يونيو من المرجح بشكل كبير أن تنتهى فى يوليو بسبب نقص المخصصات المالية".
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