السودان: أبلغنا الوفد الأوروبى خطورة عدم التوصل لاتفاق حول سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وقال عباس فى تغريدات على تويتر: "اجتمعنا بالأمس مع وفد الاتحاد الأوروبى للبحث فى سير مفاوضات سد النهضة لمناقشة آخر المستجدات وتوضيح موقفنا، وأبلغنا الوفد خطورة عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة".
وأضاف: "نظمت وزارة الرى والموارد المائية لقاءً تنويريًا لممثلى الشركات السعودية المقدمة لعطاءات تنفيذ عدد 500 بئر فى أقاليم السودان المختلفة بمنحة من الصندوق السعودى للتنمية بقيمة إجمالية 40 مليون دولار".
وتابع: "تحصلنا بالأمس على 75 مليون دولار من البنك الدولى لدعم قطاع المياه الجوفية بالإضافة إلى 500 مليون دولار كنا قد تحصلنا عليها لدعم قطاع مياه الشرب والرى، ونعمل مع وفد البنك الدولى على تشكيل فريق عمل مشترك للفراغ من تصميم وتنفيذ المشاريع المقدمة من الوزارة بأسرع ما يمكن".
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