نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في البحرية السلطانية العمانية.. رابط التقديم والمواعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في البحرية السلطانية العمانية، من الأمور التي يبحث عنها المواطنين بعدما فتحت باب التسجيل والقبول للتجنيد في السلطنة العمانية، والبحرية العمانية تعد أحد أفرع الجيش السلطاني، وافتتحت رسميًا في 1971، وتعمل على تأمين الحدود البحرية للبلاد، والمياه الإقليمية، ويتم افتتاح باب التجنيد كل عام للشباب العماني، لذلك يبحث الشباب عن طرق التسجيل في البحرية العمانية، ومواعيد التسجيل ورابط التسجيل.

التسجيل في البحرية السلطانية العمانية

يمكن للشباب التسجيل في البحرية السلطانية العمانية، من خلال عدد من الخطوات، كضباط مرشحين، و جنود مستجدين، من خلال عدد من الخطوات التالية:.

الدخول إلى الرابط الإلكترونيّ لـ بوابة التجنيد وزارة العمل.

اضغط على زر تبويب الفرصة الوظيفية.

انقر على تحديد الوظيفة المراد التسجيل فيها.

انقر على زر التقديم، وسجل الدخول برقم السجل المدني، وكلمة المرور.

من الضروري إدخال رمز التحقق، والنقر على زر التسجيل.

أدخل البيانات اللازمة الخاصة بالتسجيل، وانقر على زر الإرسال.



شروط التسجيل في البحرية السلطانية العمانية

يمكن التقديم في البحرية السلطانية العمانية من خلال عددًا من الشروط التالية:.

أن يكون الفرد عماني الجنسية، وألًا يقل عمره عن 18 سنة. ألًا يكون الفرد متزوجًا من غير عمانية باستثناء بعض الأمور. ألًا يزيد طول المتقدم عن 158 سم، وألًا يقل عن 165سم، وأن يكون الوزن متناسبًا مع الطول للضباط الذكور. ألًا يزيد الطول عن 180م، ولا يقل عن 155سم، على أن يكون الوزن متناسبا مع الطول بالنسبة للضباط الإناث. أما الجنود، فيجب ألًا يزيد المتقدم عن 185سم، ولا يقل عن 163سم، على أن يكون الوزن متناسبًا مع الطول. من الضروري اجتياز الاختبارات الطبية، ومدى الإبصار 6 / 6. أن يكون الفرد حسن سير والسلوك. ألًا يكون محكومًا عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة. اجتياز المقابلات الشخصية بنجاح. ألًا يعمل المتقدم بوحدات الجهاز الإداريّ للدولة سواء مدنية عسكرية، أمنية. في حال مخالفة الشروط العامة يعد الطلب ملغيًا. ألًا يكون الفرد استقال من أى مؤسسة عسكرية في عمان.

شروط التسجيل في الهندسة البحرية

وحددت الجهات المعنية عددًا من الشروط من أجل التسجيل في الهندسة البحرية من خلال الخطوات التالية:.

أن يكون الفرد حاصلًا على مؤهل البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

من الضروري ألًا يقل العمر للمتقدم عن 2.5.

شروط التسجيل في هندسة الأسلحة

يمكن التسجيل في هندسة الأسلحة من خلال عدد من الخطوات التالية:.

أن يكون الفرد حاصلًا على بكالوريوس في هندسة الإلكترونيات، وهندسة الاتصالات أو القياسات والتحكم.

ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2.5

شروط التسجيل في الجندي المستجد مباشر عسكري

يمكن التقديم في وظيفة مباشر عسكري من خلال عدد من الخطوات التالية:.

أن يكون الفرد حاصلًا على شهادة دبلوم التعليم العام، وخبرة لا تقل عن 6 أشهر، في مجال تقديم الأطعمة.

أن يكون الفرد حاصلًا على شهادة الصف العاشر ودورة لا تقل عن 4 سنوات.

ضرورة اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات بنجاح.

ألًا يتجاوز السن عن 28 سنة عند التخرج.

شروط التسجيل في وظيفة الجندي المستجد

أن يكون الفرد حاصلًا على مؤهل دبلوم التعليم العام، ولا يقل عن 60 فى المائة في مادتي الرياضة والإنجليزي.

اجتياز السنة التأسيسية من إحدى الجامعات.

مراعاة الشروط العامة للتسجيل.

مواعيد التسجيل في البحرية السلطانية العمانية 2021

وأعلنت البحرية السلطانية العمانية، أنها تتلقى طلبات التسجيل بداية من يونيو 2021، على أن تستمر في تلقي الطلبات بداية من 5 يونيو 2021.

رابط التسجيل في البحرية السلطانية العمانية

يمكن التسجيل في البحرية السلطانية العمانية، من خلال دخول على رابط التسجيل في البحرية السلطانية العمانية، من أجل إدخال البيانات اللازمة.