أخبار اليمن : الامم المتحدة:3 ملايين نازح يمني بحاجة لمساعدات انسانية

الامم المتحدة:3 ملايين نازح يمني بحاجة لمساعدات انسانية
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن اليمن تعد الدولة الرابعة تضم أكبر عدد من النازحين داخليا على مستوى العالم.
وقالت منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) إن أكثر من ثلاثة ملايين نازح في اليمن من أصل أربعة ملايين بحاجة للمساعدة الانسانية.
وأشارت إلى أن نحو مليون شخص ما زالوا يعيشون في 1600 موقع للنازحين، لافتة إلى أن الشركاء الذين يعملون على مساعدة النازحين في اليمن لم يحصلوا سوى على 5 ٪ من التمويل المطلوب للعام 2021.
وحسب تقرير أممي سابق فإن اليمن يعيش أسوأ أزمة انسانية بالعالم، حيث يعيش نحو 80٪ من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة، تحت خط الفقر
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