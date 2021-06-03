"مستورة".. أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله

كشف الفنان المصري محمد رمضان في منشور على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، تحفظ أحد البنوك على أمواله كاملة.

وأشار رمضان في مقطع الفيديو إلى تلقيه اتصالا من أحد البنوك يفيد بتحفظ الدولة على أمواله.

وقال النجم المثير للجدل، إن البنك أعلمه بالتحفظ على أمواله كيلا يقع في موقف محرج، إن استخدم بطاقته البنكية.

وردّ رمضان وفق ما ذكر في الفيديو على المكالمة قائلا: "أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

وأضاف أن أمثاله من "الشعبيين والفلاحين والصعايدة قد ما يحطوا في بيوتهم قد ما يحطوا في البنك... مستورة".

قضية الدولارات

ويعد رمضان من الفنانين المثيرين للجدل، حيث تسبب فيديو نشره يظهر فيه وهو يلقي ما بدا أنها "دولارت"، داخل حمام السباحة الخاص به، في أبريل الماضي، بتقدم المحامي المصري نبيه الوحش ببلاغ للنائب العام حمادة الصاوي، يتهم فيه الفنان بإهانة مؤسسة القضاء المصرية.

وجاء الفيديو بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بإلزام محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه كتعويض للطيار أشرف أبو اليسر، في دعوى الأخير ضده لتصويره بقمرة القيادة الخاصة بطائرته في إحدى رحلات الطيران ما تسبب في فصله من عمله.