عاجل.. الدبيبة يرحب بإعادة فتح السفارة الإسبانية فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وقال الدبيية، إن "ليبيا تتطلع لعلاقات وثيقة مع الدول الصديقة لا سيما إسبانيا، فضلا عن رفع الحظر الجوى المفروض على الطائرات الليبية".

وأضاف الدبيبة، أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة مع إسبانيا سعيا لتفعيل الاتفاقيات الثنائية.

وفيما يخص الشأن الداخلى، أكد الدبيبة، أن ليبيا تواجه العديد من التحديات الأمنية وخصوصا توحيد المؤسسة العسكرية والحفاظ على وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الإسبانى بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، أشاد خلاله بالجهود الأوروبية ومن ضمنها الإسبانية فى تعزيز الأمن المتوسطى وتأمين الحدود، ودعم تحول ليبيا الديمقراطى وبلوغ الانتخابات العامة المقررة فى 24 ديسمبر المقبل.