المغرب يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية

قرر مجلس الحكومة في المغرب، الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في مختلف أنحاء البلاد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مجلس الحكومة، أن حالة الطوارئ الصحية ستستمر حتى العاشر من يوليو 2021.

وفي أبريل الماضي، أعلن المغرب تعليق الرحلات الجوية مع أكثر من 50 دولة، للحد من تداعيات تفشي سلالات فيروس كورونا المتحورة.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ أكثر من عام، وتراهن المملكة البالغ عدد سكانها نحو 36 مليونا، على تسريع حملة التطعيم للخروج من الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية.