تدشين مبادرة الرياض لمكافحة الفساد فى الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية تشارك بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، فى تدشين مبادرة الرياض الرامية لتأسيس شبكة عالمية لمكافحة الفساد، وذلك فى مقر الأمم المتحدة فى فيينا.





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