العرموطي يحسم اشكالية قانونية بخصوص استقالة النائب اسامة العجارمة

دوت الخليج - بتول دانو تيكا - : قالت مصادر موثوقة بأن استقالة النائب اسامة العجارمة باتت الآن في عهدة النائب ينال فريحات توطئة لتقديمها للمجلس . وقالت المعلومات انه لم يتم تقديم الاستقالة حتى الآن في حين برزت اشكالية قانونية وهي ان تجميد عضوية النائب العجارمة تمنعه من تقديم استقالته لكونه نائبا عضويته مجمدة ولم يتم نقضها من قبل القضاء حتى الآن وفق رأي قانوني .

في المقابل يقول رأي قانوني آخر بأن النائب المجمدة عضويته لا يعتبر فاقدا لها .

وحسم النائب المحامي صالح العرموطي المسألة وقال في تصريح للمدينة نيوز ان تجميد العضوية لا يمنع من تقديم اي نائب لاستقالته . النائب اسامة العجارمة النائب ينال فريحات

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