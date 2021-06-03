فتح السفارة الإسبانية بطرابلس.. ومدريد تتطلع لزيادة التعاون

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، يوم الخميس، بافتتاح سفارة إسبانيا في العاصمة طرابلس، بعدما ظلت مغلقة طيلة سنوات من جراء القلاقل الأمنية التي تلت سنة 2011.
وقال الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني، بيدرو سانشيز في طرابلس، إنه جرى الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة مع إسبانيا، سعيا إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية.
وأشار إلى أن ليبيا تواجه العديد من التحديات الأمنية، لا سيما توحيد المؤسسة العسكرية والحفاظ على وقف إطلاق النار.
في غضون ذلك، أبدى الدبيبة، تطلعه إلى رفع الحظر الجوي المفروض على الطائرات الليبية.
من جانبه، قال سانشيز، إن إعادة فتح السفارة الإسبانية في طرابلس سيعزز العلاقات الثنائية، معربا عن أمله أن تكون هذه المرحلة بداية فترة تعاون مع ليبيا.
وأضاف رئيس الوزراء الإسباني أن بلاده ستعمل على مساعدة ليبيا في العديد من المجالات
"سندعم ليبيا في سعيها لاستعادة الاستقرار".
وعقب تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا ونيلها ثقة البرلمان في مارس الماضي، توالت زيارات مسؤولي عدد من البلدان إلى طرابلس من أجل بحث أفق التعاون.
وفي مارس الماضي، أعادت فرنسا أيضا فتح سفارتها في طرابلس، في مؤشر على عودة تدريجية للاستقرار.
وتراهن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على نيل دعم دولي من أجل أداء مهمتها المتمثلة في إعادة الاستقرار وتوحيد المؤسسات والذهاب بالبلاد نحو انتخابات قبل نهاية العام الجاري.
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