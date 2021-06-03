مجلس الأمن يبحث قضية خزان صافر.. وتحذيرات من كارثة نفطية كبيرة

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يطلع أعضاء مجلس الأمن اليوم على الإفادة التى سيقدمها المدير التنفيذى فى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسن، مديرة قسم العمليات والمناصرة فى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، رينا جيلانى، بخصوص آخر مستجدات قضية "صافر".
وحذرت منظمة "السلام الأخضر - جرينبيس" المدافعة عن البيئة فى بيان نشرته اليوم من أن قضية "صافر" تشكل تهديدا إنسانيا وبيئيا طويل الأمد وشيكا، مطالبة المجتمع الدولى باتخاذ إجراءات عاجلة بهدف التعامل مع المسألة.
وأكد المنسق الأول للحملات فى قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن "السلام الأخضر"، أحمد الدروبى، أن الناقلة المهجورة التى أكلها الصدأ يمكن أن تتحطم أو تنفجر فى أى لحظة، ما يهدد بحدوث تسرب نفطى أكبر بأربعة أضعاف من كارثة ناقلة "أكسون فالديز" عام 1989.
وأوضح المسؤول أن الحرائق الناتجة عن الانفجار المحتمل قد تفضى إلى تلويث الهواء مما سيجلب آثارا صحية خطيرة إلى المجتمعات المحلية المنكوبة بالفقر وقال: "الأمر ليس فى مما إذا كانت الكارثة ستقع بل متى ستقع!".
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