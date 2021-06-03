الرئيس الجزائرى: لا أعتقد أننى سأترشح لولاية ثانية

جدة - نرمين السيد - وفى حوار له مع مجلة "ليبوا" الفرنسية، قال تبون: "لا أعتقد أننى سأترشح لولاية ثانية، فمهمتى هى إعادة بلدى للوقوف على قدميه، ومحاربة الامتيازات، وإعادة بناء المؤسسات، وجعل الجمهورية ملكاً للجميع".
وأضاف: "ولاية أخرى؟ لا أعرف، نحن فقط فى بداية ولايتى الأولى"، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".
وعن طبيعة الحراك الشعبى فى الجزائر، أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن كلمة "حراك" لم تعد موجودة، معللا: "الظروف التى أدت إلى الحراك الشعبى فى عام 2019 تغيرت ولم تعد هناك كلمة حراك".
وقال: "الحراك الوحيد الذى أؤمن به هو الحراك الأصيل والمبارك الذى جمع بشكل عفوى ملايين الجزائريين فى الشوارع، هذا الحراك اختار طريق العقل بالذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، ولم يذعن للأصوات التى حثته على التحرك نحو فترة انتقالية. ذهب 10 ملايين جزائرى للتصويت، وأقلية رفضت الانتخابات"، مؤكدا أن "لكل جزائرى الحق فى التعبير عن نفسه، لكننى أرفض إملاءات الأقلية".
وأكد تبون أنه كان "أول من مدّ يده للحراك من خلال إشراك قرابة 5 وزراء منه فى حكومته الأولى، لافتا إلى أنه فعل ذلك "رغم أننى رأيتهم يهينوننى فى مقاطع فيديو".
وتم انتخاب عبد المجيد تبون، رئيسًا للجزائر فى ديسمبر 2019، عقب استقالة بوتفليقة، وبحسب الدستور الجزائرى فإن المدة الرئاسية 5 سنوات.
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