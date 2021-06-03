التسجيل فى البحرية السلطانية العمانية 2021 بالشروط ورابط التقديم

التسجيل فى البحرية السلطانية العمانية 2021، وشروط القبول ورابط التقديم كل تلك التفاصيل وخطوات التقديم للبحريه العمانيه.ثم نتناوله فى مقالنا حيث يحوز ذلك الموضوع اهتمام الكثير من الشباب العماني لما يتمتع به منتسبي البحرية العمانية.بالإضافة لمزايا وظيفية ومكانة اجتماعية مميزة وراتب مرتفعة وشرف وفضل كبير فى الدفاع عن السلطنة. وحماية مياهها الإقليمية من كل خطر خصوصاً أن سلطنة عمان تطل على سواحل بحرية كبيرة.

الشروط المطلوبة للتسجيل فى تخصصات البحريه السلطانيه العمانيه

أولا شروط التسجيل فى الهندسة البحرية الحصول على البكالوريوس فى تخصص الهندسة الميكانيكية أو الهندسة البحرية بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.5.

ثانيا الشروط التسجيل فى هندسة الأسلحة الحصول على مؤهل بكالوريوس فى هندسة الإلكترونيات أو هندسة الاتصالات أو تخصص القياسيات الإلكترونية والتحكم بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.5.



الشروط المطلوبة للتقديم فى البحرية السلطانية العمانية

شرط الجنسية العمانية للأصل والمنشأ للمتقدم للبحرية العمانية.

ثم أن يكون عمر المتقدم 18 عاماً.

و فى حالة إن كان المتقدم متزوج يجب أن تكون زوجته عمانية الجنسية.

بالإضافة لطول المتقدم من 165 سم إلى 185 سم ويتناسق جسم المتقدم للقبول للرجال.

ثم طول المتقدمة من 155سم إلى 180 سم ويتناسق الوزن مع الطول للمتقدمات من النساء.

اللياقة البدنية شرط أساسي للمتقدمين وقوة الإبصار ومداه 6/6 للمترشحين.

حسن سير وسلوك شرط التقديم على وظائف البحرية السلطانية العمانية.

عدم صدور أي أحكام جنائية أو جنحة مخله بالشرف على المتقدمين.

نجاح المتقدمين فى المقابلات الشخصية المقررة.

عدم التحاق المتقدم بأي وظيفة مدني عسكرية أو أمنية سابقة.

يتم إلغاء طلب التقديم فى حالة مخالفة أي من الشروط التي تم الإعلان عنها.

شروط التسجيل فى البحرية السلطانية العمانية الجندي المستجد

الحصول على مؤهل دبلوم التعليم العام بمجوع نهائي لا يقل عن 60% فى المواد الخاصة بالرياضيات واللغة الانجليزية.

أن يكون المتقدم تجاوز السنة التأسيسية من الجامعات المعتمدة والكليات بسلطنة عمان.

توافر الشروط العامة التي تم الإعلان عنها فى الأعلى.

شروط التسجيل فى البحرية السلطانية العمانية الجندي المستجد مباشر عسكري

الحصول على شهادة دبلوم التعليم العام.

الحصول على دورة لا تقل عن ستة اشهر فى المجالات التالية تقديم الأطعمة. الضيافة. الدراسة فى المعاهد الفندقية.

والحصول على شهادة الصف الحادي عشر وخبرة لا تقل عن سنتين فى مجال تقديم الأطعمة والضيافة.

بالإضافة إلي الحصول على شهادة الصف العاشر وخبرة لا تقل عن اربع سنوات فى مجال الضيافة وتقديم الأطعمة.

وبعد ذلك اجتياز المقابلات الشخصية التخصصية بنجاح وتجاوز جميع الاختبارات.

ثم أن يكون التقديم متاح لمواليد 1 ديسمبر 1993 فيما هو أعلي وان لا يتجاوز سن المتقدم عن 28 عاماً.

موعد التسجيل والتقديم فى البحرية السلطانية العمانية 2021

تم فتح باب التقديم والتسجيل فى البحرية العمانية بداية من يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021 وحتى يوم السبت الموافق 5 يونيو 2021.

رابط التسجيل فى البحرية العمانية taj.nce.gov.com

موقع التسجيل فى البحرية السلطانية العمانية 2021 يكون من خلال تسجيل الدخول إلي الصفحة الإلكترونية. وبالإضافة للتقديم فى البحرية من خلال موقع وزارة العمل العمانية للتسجيل فى البحرية السلطانية العمانية 2021.