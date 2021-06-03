مجموعة البداد تنعى المرحوم محمد سليمان الجوارنة

بمزيدا من الحزن والاسى....

ينعى الدكتور فطين البداد رئيس مجلس إدارة مجموعه البداد والسيد زايد البداد المدير التنفيذي لمجموعة البداد وكافه العاملين في مجموعه البداد. "محمد سليمان حسن الجوارنه" شقيق الزميل "نضال سليمان حسنء الجوارنه" مدير العلاقات العامة في مجموعه البداد.

رحم الله الفقيد وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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